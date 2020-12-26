Хиетанен — о падении результативности: голы не даются легко. Стараюсь играть в защите

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен подвёл итоги матча со СКА (2:1 ОТ).



«Сегодня мы здорово играли на протяжении практически 65 минут. Хорошо сыграли в защите, не позволяли игрокам СКА создавать много возможностей. Думаю, могли забросить больше. Здорово, что выиграли при удачной игре.



В овертайме здорово вошли в зону: Шипачёв отдал классный пас на меня, я сделал вид, что буду бросать по воротам, но увидел, что Вадим находится слева, поэтому отдал передачу ему.



350 матчей за «Динамо»? Действительно, это такое большое событие. Если честно, не знал, что будет юбилейный матч. Кто-то в раздевалке сказал об этом. Большая честь, когда думаешь о таком событии. Наверное, о таких вещах больше задумываешься после завершения карьеры. Сейчас мы просто играем матч за матчем, стараемся двигаться вперёд. Но 350 матчей за «Динамо» — это огромная честь.



Падение личной результативности? Голы не даются легко. Мне непринципиально, кто забрасывает шайбы, когда команда выигрывает. Что же касается меня, то я больше стараюсь играть в защите. Здорово забрасывать шайбы, и мне нужно работать в этом направлении. Но сейчас я больше сосредоточен на игре в защите.



Не скажу, что хорошо знаю русский язык. Понимаю некоторые слова, особенно хоккейные термины, которые слышу каждый день. Могу сходить в магазин и разобраться там самостоятельно. Но не настолько хорошо знаю язык, чтобы рассказывать истории», — передаёт слова Хиетанена корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне