Третьяк: нынешняя молодёжка очень похожа на команду Брагина. Всё зависит от самих игроков

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США на старте МЧМ-2021.



«Я хочу сказать, что надо поздравить команду и весь тренерский состав с хорошей игрой. Действительно, первая встреча всегда очень сложная, она волнительная для ребят, это всегда так было. Я помню, даже мы когда выходили, то очень переживали перед первым матчем, тем более что был очень серьёзный соперник. Конечно, ребята показали характер. Но, к сожалению, эти глупые удаление, когда в лицо клюшка попадает, в конёк… эти удаления портят матч. Перед третьим периодом мы вели 4:1, всё было нормально, но видите, в концовке американцы больше нас атаковали и играли больше в нашей зоне, поэтому всё на волоске держалось. Слава богу, что добились своего и победили. Очень важно, что и гимн показали на Первом канале, знаете, это просто радостно было. А то обычно сразу раз — и закрывают, а сегодня дали. Было очень здорово, ребята пели. Я очень рад, они молодцы. Победа есть победа.



Можно ли эту сборную сравнить со сборной Брагина? Да, можно. Но та была чемпионом, а на эту мы ещё посмотрим. Оттуда столько звёзд вышло. Поэтому надеемся, что и из этой команды выйдут звёздочки. Всё зависит от них, сплочённость и дисциплина. Это самое важное, потому что они молодые и свои эмоции не всегда сдерживают. Важно не удаляться, мы в равных составах должны всех обыгрывать», — приводит слова Третьяка Sport24.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021