«Оттава» выменяла у «Аризоны» форварда Дерека Степана

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» в результате обмена с «Аризоной Койотс» заполучил 30-летнего американского центрального нападающего Дерека Степана взамен на право выбора во втором раунде на драфте 2021 года, информирует официальный сайт канадского коллектива.



«Приобретение Дерека даёт нам важную стабильность в центральной линии к началу сезона. На протяжении всей своей карьеры он зарекомендовал себя как надёжный игрок спецбригады. Его приобретение также будет представлять собой ценное дополнение к лидерским качествам наших игроков», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Дерек Степан провёл за «Аризону» 70 матчей, в которых набрал 28 (10+18) очков при показателе полезности «-4». Следующий сезон будет для него последним по 6-летнему контракту, подписанному с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2015 году на сумму $ 39 млн ($ 6,5 млн за сезон).

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