Емелин: «Авангард» расслабился и пропустил два нелепых гола из-за своих ошибок
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:3 ОТ). Омский клуб вёл (2:0) после первого периода, но не сумел удержать преимущество.
«Неплохо начали первый период, забили два гола, но после перерыва расслабились и пропустили два нелепых гола из-за своих ошибок. Третий период был упорным, в овертайме совершили ошибку, из-за чего проиграли матч. Не всегда выполняем то, что нам говорят, поэтому проигрываем в овертаймах», — цитирует Емелина пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 28 декабря.
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