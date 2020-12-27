«Куньлунь» расторг контракт с защитником Лофквистом, получившим тяжёлую травму в регулярке

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с защитником Сэмом Лофквистом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности «-10».

27 ноября Лофквист провёл последний матч за китайский клуб. В середине первого периода матча регулярного чемпионата с «Сибирью» за воротами новосибирской команды произошло столкновение с участием Сэма, Алексея Торопченко и защитника гостей Ефима Гуркина, после которого игрок обороны китайского клуба остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.