«Куньлунь» расторг контракт с защитником Лофквистом, получившим тяжёлую травму в регулярке
«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с защитником Сэмом Лофквистом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне американский защитник принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности «-10».
27 ноября Лофквист провёл последний матч за китайский клуб. В середине первого периода матча регулярного чемпионата с «Сибирью» за воротами новосибирской команды произошло столкновение с участием Сэма, Алексея Торопченко и защитника гостей Ефима Гуркина, после которого игрок обороны китайского клуба остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.
«Куньлунь» — «Сибирь»: Лёфквист получил травму и покинул лёд на носилках
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