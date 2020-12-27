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«Куньлунь» отказался устраивать распродажу в дедлайн

«Куньлунь» отказался устраивать распродажу в дедлайн
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Куньлунь Ред Стар» отказался устраивать распродажу в дедлайн. По нашей информации, к «драконам» обращались по поводу возможных обменов защитника Джейка Челиоса, а также нападающих Ивана Николишина, Хантера Шинкарука и Итана Верека. Однако устраивать распродажу не входит в планы китайского клуба.

Особый интерес проявлялся к канадскому нападающему Шинкаруку. В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «-13». Шинкарук является лучшим бомбардиром китайской команды в нынешней регулярке, и сразу несколько клубов Западной конференции пытались заполучить североамериканца, но получили отказ.

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