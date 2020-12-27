Мирошниченко: постараюсь взять на себя роль одного из лидеров «Омских Ястребов»

Новичок «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко прокомментировал переход в систему омского клуба.
«Об академии «Авангард» я узнал не так давно, но уже в курсе, что тут много разных залов, можно тренироваться сколько захочешь и как захочешь, всё есть для развития, очень хорошие условия.
Все прошлые месяцы, пока не играл, я постоянно тренировался, не останавливался, так что я в отличной форме, а остальное игры покажут. Жду не дождусь дебюта в МХЛ, думаю, всё будет отлично. Я всегда играл и играю со старшими ребятами, не боюсь выходить против них.
Партнёры по сборной давно начали сезон в МХЛ, играют с начала чемпионата, так что успели себя показать, войти в некоторые топы. Но ничего страшного, я уже готов присоединиться к ним на этом уровне и навязать конкуренцию. С кем знаком в «Омских Ястребах»? Знаком со многими ребятами, со многими играли в сборных – хороший коллектив, боевые ребята. Постараюсь взять на себя роль одного из лидеров, вместе с командой пройти как можно дальше в плей-офф», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба клуба.
- 27 декабря 2020
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