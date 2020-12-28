«Тампа» совершила крупный обмен с «Оттавой», разгрузив платёжную ведомость

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о крупном обмене с «Оттавой Сенаторз», в результате которого 27-летний форвард Седрик Пакетт и 35-летний защитник Брейдон Коберн пополнили состав «Сенаторз», в дополнение к этому «Оттава» получила право выбора во 2-м раунде драфта НХЛ-2022.
Взамен «Тампа» получила права на 30-летнего шведского вратаря Андерса Нильссона и 38-летнего форварда Мариана Габорика. Оба игрока будут помещены в долгосрочный список травмированных и не примут участия в предстоящем сезоне.
У Брейдона Коберна оставался последний год по 2-летнему соглашению на общую сумму $ 3,4 млн ($ 1,7 млн за сезон), у Седрика Пакетта ситуация аналогичная — $ 3,3 млн ($ 1,65 млн за сезон).
Коберн провёл в прошедшем регулярном сезоне 40 встреч, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+5». На счету Пакетта 61 матч в сезоне-2019/2020 и 18 (7+11) очков с коэффициентом полезности «-1».
- 28 декабря 2020
-
05:29
-
05:10
-
04:38
-
04:32
-
04:20
-
04:15
-
03:18
-
01:13
-
00:22
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 27 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
23:11
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
21:56
-
21:32
-
21:30
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
20:00
-
19:19
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:01
-
17:48
-
17:41
-
17:30