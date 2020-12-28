Чехия U20 — Россия U20: Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв после своей же ошибки

Сборная России в эти минуты проводит второй матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Чехии. В ходе второго периода счёт в матче не открыт.

На четвёртой минуте второго периода голкипер россиян Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв после своей же ошибки. Рыхловски перехватил шайбу, выкатился на пятак, но не сумел броском с неудобной руки переиграть Аскарова.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео момента можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.



На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).