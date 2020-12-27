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Второй матч наших на МЧМ. И снова именитый соперник! Россия — Чехия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Чехии на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ в прошлом сезоне.

Во втором туре коллективу Игоря Ларионова предстоит сыграть с крепкой сборной Чехии. Команда Карела Млейнека, конечно, по мастерству уступает американцам, к тому же ещё и шведам в первом для себя матче проиграла. Однако никакого шапкозакидательского настроения у российских хоккеистов быть не должно. В тренерском штабе россиян это прекрасно осознают. У чехов выделяется первое звено, в котором играют Ланг, Мышак и Теплы.

Стартовое вбрасывание запланировано на 5:30 мск 28 декабря. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много.