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Россия – Чехия: онлайн-трансляция 28 декабря 2020, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021

Россия – Чехия: онлайн-трансляция 28 декабря 2020
Андрей Гуров Максим Замятин
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Второй матч наших на МЧМ. И снова именитый соперник! Россия — Чехия. Онлайн
Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Чехии на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ в прошлом сезоне.

Календарь матчей группового этапа МЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп МЧМ-2021

Во втором туре коллективу Игоря Ларионова предстоит сыграть с крепкой сборной Чехии. Команда Карела Млейнека, конечно, по мастерству уступает американцам, к тому же ещё и шведам в первом для себя матче проиграла. Однако никакого шапкозакидательского настроения у российских хоккеистов быть не должно. В тренерском штабе россиян это прекрасно осознают. У чехов выделяется первое звено, в котором играют Ланг, Мышак и Теплы.

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Россия U20

Стартовое вбрасывание запланировано на 5:30 мск 28 декабря. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много.

Live Максим Замятин

Кстати, год назад сборная России проиграла чехам на групповом этапе молодёжного чемпионата мира — 3:4. В восьмой минуте встречи россияне «горели» 0:2, затем отыгрались усилиями Егора Замулы и Василия Подколзина. После этого чехи, бывшие хозяевами турнира, снова вышли вперёд, но Замула оформил дубль и сделал счёт 3:3. Победный гол в конце второго периода забил Ян Еник — его в нынешней сборной Чехии нет.

15:32 Максим Замятин

У чехов был свой герой на молодёжном уровне — это центрфорвард Роберт Райхел (21 матч, 40 очков). Но нынешним игрокам этой сборной далеко до богатырей прошлого.

15:29 Максим Замятин

В преддверии мата с Чехией рассказываем о нападающем сборной России Василии Пономарёве, который оформил дубль в ворота американцев.

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15:15 Максим Замятин

Чехи накануне разгромно проиграли Швеции (1:7), что вызвало удивление. Впрочем, в чешской прессе признали закономерность такого результата.

«Разгромное поражение от шведов — не такой уж большой шок. В целом, это реальная картина разницы в уровне, которая существует между двумя странами. Разница огромная. Чехия, конечно, может удивить гиганта, когда сойдутся звёзды, но мучить его регулярно — нет. Не сейчас и не через год. Неизвестно, когда этот момент наступит", — отметил корреспондент Blesk Павел Рышавы.

15:12 Павел Панышев

Пока ознакомьтесь с итогами второго игрового дня. Было много разгромов.

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