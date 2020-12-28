Последний раз сборная России не забивала ни одного гола за матч на МЧМ в финале 2012 года

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив команде Чехии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника.

Последний раз сборная России не забивала ни одного гола за матч на молодёжном чемпионате мира в 2012 году. Тогда россияне в финале уступили сборной Швеции со счётом 0:1. Единственную шайбу на 71-й минуте встречи забросил Мика Зибанеджад. В том матче ворота сборной России защищал Андрей Макаров, отразивший 57 из 58 бросков.



Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.



На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).