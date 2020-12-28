Ян Кузнецов: сборной России нужно наводить порядок в обороне

Защитник сборной России Ян Кузнецов прокомментировал поражение во встрече с командой Чехии (0:2).



«Суперопасных моментов Россия сегодня не создала, этот матч должен стать хорошим уроком для команды.



Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать.



Мы много бросали от синей линии, больше половины бросков соперник заблокировал. У чехов было больше моментов, глупо говорить, что мы их перебросали. Нужно наводить порядок в обороне, потому что чехи создали моменты и реализовали их», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.