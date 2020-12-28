Ларионов сравнил встречу с Чехией с матчем Россия — Испания на футбольном ЧМ-2018

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов сравнил встречу с командой Чехии (0:2) на чемпионате мира 2021 года по хоккею с матчем Россия — Испания на футбольном чемпионате мира 2018 года.

«Можно привести аналогию со сборной России по футболу в матче с Испанией на ЧМ-2018. Такого плана сегодня была сборная Чехии, которая построила очень плотную оборону в своей и средней зоне, отдала периметр. Мы пытались выводить защитников на бросок, потому что пробиться сквозь пятерых игроков очень сложно. Сегодня голы должны были идти именно с дальней дистанции, чтобы была помеха вратарю, чтобы мы могли получить отскоки.

Что касается повторяющихся действий – игра сама диктует, как ты играешь. Мы не можем дать ребятам лекала. Ребята пытались растащить оборону соперника, чтобы была возможность пробить плотные редуты обороны. Во многом голов не было, потому что вратарь многие моменты видел, а когда не видел, его полевые блокировали броски. У нас есть возможность подкорректировать это, чтобы в следующих матчах мы были более разнообразны, чтобы не то что упростить игру в атаке, а сделать акцент на игрой под воротами. Так мы сможем забивать не самые красивые, но важные голы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.