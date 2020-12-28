Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В четвёртый день турнира будет сыграно две встречи.
02:00. Австрия U20 – Швеция U20;
05:30. Словакия U20 – Германия U20.
Ранее сборная Швеции обыграла Чехию (7:1), а Австрия была разгромлена американцами (0:11). Словаки одержали победу в матче со Швейцарией (1:0) и уступили Канаде (1:3). Германия дважды проиграла: Финляндии (3:5) и Канаде (2:16).
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
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