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Фетисов: сборная Чехии дисциплинированно отыграла в обороне и добилась успеха

Фетисов: сборная Чехии дисциплинированно отыграла в обороне и добилась успеха
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в матче с Чехией.

«Я уже говорил, что молодёжный чемпионат — это прежде всего эмоции. Кто их будет контролировать, тот имеет шанс выиграть. Ничего необычного не произошло. МЧМ по всем видам спорта — самый интересный международный турнир по эмоциям, сюжету и игре. Эмоции, может, захлестнули. Сборная Чехии — очень дисциплинированная команда. Они понимали, с кем играли, были собранными.

В каждой игре делается ставка на специальные бригады и моменты. Может, это будет дополнительным ресурсом, который ещё не включился. Будем надеяться, что большинство поможет поймать уверенность и двигаться дальше по турнирной таблице.

Сравнение этой игры с матчем Россия — Испания? Аналогию можно проводить сколько захочешь. Один из моментов: тот, кто сумеет организовать оборону, имеет больше шансов. Эмоции же захлёстывают все команды. Сборная Чехии сумела использовать тактику в свою пользу, дисциплинированно отыграла в обороне и добилась успеха", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чехи победили Россию и радовались, будто выиграли чемпионат мира. Реванш будет сладким?
Обнимались на скамейке и на льду, вратаря сбили с ног… Пусть радуются. Посмотрим, кто будет смеяться последним.
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