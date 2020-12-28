Фетисов: сборная Чехии дисциплинированно отыграла в обороне и добилась успеха

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в матче с Чехией.
«Я уже говорил, что молодёжный чемпионат — это прежде всего эмоции. Кто их будет контролировать, тот имеет шанс выиграть. Ничего необычного не произошло. МЧМ по всем видам спорта — самый интересный международный турнир по эмоциям, сюжету и игре. Эмоции, может, захлестнули. Сборная Чехии — очень дисциплинированная команда. Они понимали, с кем играли, были собранными.
В каждой игре делается ставка на специальные бригады и моменты. Может, это будет дополнительным ресурсом, который ещё не включился. Будем надеяться, что большинство поможет поймать уверенность и двигаться дальше по турнирной таблице.
Сравнение этой игры с матчем Россия — Испания? Аналогию можно проводить сколько захочешь. Один из моментов: тот, кто сумеет организовать оборону, имеет больше шансов. Эмоции же захлёстывают все команды. Сборная Чехии сумела использовать тактику в свою пользу, дисциплинированно отыграла в обороне и добилась успеха", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 декабря 2020
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