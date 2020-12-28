Нападающий «Сибири» Владимир Первушин завершил карьеру хоккеиста, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.



Отмечается, что 34-летний спортсмен останется в системе клуба, начав работу с юными хоккеистами детской школы «Сибири».



Форвард перешёл в новосибирскую команды в сезоне-2016/2017 и с тех пор выступал за неё.



«Его самые сильные стороны проявлялись в наиболее сложные моменты матчей, например, когда «Сибири» нужно было выстоять в меньшинстве, сохранить победный счёт, нейтрализовать ударные силы соперника.



Нападающий славился тем, что принимал на себя огромное количество бросков соперника, по этому показателю был одним из лучших игроков КХЛ.



Мы говорим Владимиру огромное спасибо за его самоотверженную игру и рады, что он принял решение остаться в любимой профессии и попробовать свои силы в работе с юными хоккеистами детской школы «Сибири». Клуб окажет всестороннюю поддержку Владимиру в его становлении на новом поприще!» — говорится в сообщении на сайте.



Всего Владимир сыграл за «Сибирь» 173 матча, в которых набрал 23 очка (15+8).

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