Грабнер примет решение относительно своей карьеры перед стартом сезона
Нападающий Михаэль Грабнер, который находится в статусе свободного агента, примет решение относительно продолжения карьеры перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sportsnet.
Сейчас австрийскому нападающему 33 года.
Ранее клуб «Аризона Койотс» выкупил его контракт.
В минувшем сезоне Грабнер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 8 шайб и отдав 3 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени. В плей-офф австриец сыграл 9 матчей, забросив три шайбы при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафа. В НХЛ Грабнер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Аризону».
«Аризона» выставила Михаэля Грабнера на драфт отказов
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
14:49
-
14:13
-
13:39
-
13:19
-
12:49
-
12:22
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
11:53
-
11:39
-
11:22
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:24
-
10:11
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:21
-
09:05
-
09:03
-
08:57
-
08:55
-
08:54
-
08:29
-
08:28
-
08:15
-
08:04
-
08:03
-
07:58
-
07:55
-
07:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам