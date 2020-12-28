Грабнер примет решение относительно своей карьеры перед стартом сезона

Нападающий Михаэль Грабнер, который находится в статусе свободного агента, примет решение относительно продолжения карьеры перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sportsnet.



Сейчас австрийскому нападающему 33 года.



Ранее клуб «Аризона Койотс» выкупил его контракт.



В минувшем сезоне Грабнер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 8 шайб и отдав 3 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени. В плей-офф австриец сыграл 9 матчей, забросив три шайбы при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафа. В НХЛ Грабнер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Аризону».

«Аризона» выставила Михаэля Грабнера на драфт отказов