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Иван Мирошниченко набрал первое очко в дебютном матче за «Омских Ястребов»

Иван Мирошниченко набрал первое очко в дебютном матче за «Омских Ястребов»
Хоккей / МХЛ 0

«Омские Ястребы» обыграли «Авто» в матче регулярного чемпионата МХЛ. Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Омске и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Олега Угольникова.

Один из самых талантливых хоккеистов России 2004 г. р. Иван Мирошниченко набрал первое очко в дебютном матче за омский клуб. Игрок помог забить второй гол «Омских Ястребов». Он вместе с Никитой Холодилиным ассистировал Илье Рейнгардту, который отличился в большинстве.

Напомним, Мирошниченко перешёл в систему «Авангарда» из СШОР «Витязь». На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.

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