Костин забросил первую шайбу за «Авангард». Прежде он отыграл в КХЛ 29 матчей без голов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» в Балашихе принимает челябинский «Трактор» (3:0, идёт второй период).

В начале второго отрезка нападающий «ястребов» Клим Костин забросил свою дебютную шайбу за клуб, для чего ему понадобилось 22 матча. Ассистировал россиянину форвард Корбан Найт.

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Эта шайба стала первой для 21-летнего форварда в Континентальной хоккейной лиге. До матча с «Трактором» он провёл в КХЛ 29 матчей и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. Ранее Костин выступал за московское «Динамо».