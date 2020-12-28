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Костин забросил первую шайбу за «Авангард». Прежде он отыграл в КХЛ 29 матчей без голов

Костин забросил первую шайбу за «Авангард». Прежде он отыграл в КХЛ 29 матчей без голов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» в Балашихе принимает челябинский «Трактор» (3:0, идёт второй период).

В начале второго отрезка нападающий «ястребов» Клим Костин забросил свою дебютную шайбу за клуб, для чего ему понадобилось 22 матча. Ассистировал россиянину форвард Корбан Найт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Эта шайба стала первой для 21-летнего форварда в Континентальной хоккейной лиге. До матча с «Трактором» он провёл в КХЛ 29 матчей и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. Ранее Костин выступал за московское «Динамо».

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