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«Автомобилист» всухую обыграл «Амур», забросив 3 шайбы

«Автомобилист» всухую обыграл «Амур», забросив 3 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Павел Дацюк (0+2). Голкипер хозяев Якуб Коварж оформил шат-аут, отразив 34 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое кряду поражение хабаровского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» 4 января в Хабаровске — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Макеев (Дацюк, Голышев) – 08:14' (5x5)   2:0 Макеев (Дацюк) – 44:13' (5x5)   3:0 Холланд (Секстон, Василевский) – 46:25' (5x3)
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