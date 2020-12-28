«Автомобилист» всухую обыграл «Амур», забросив 3 шайбы
«Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Павел Дацюк (0+2). Голкипер хозяев Якуб Коварж оформил шат-аут, отразив 34 броска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртое кряду поражение хабаровского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 января дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» 4 января в Хабаровске — с казахстанским «Барысом».
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