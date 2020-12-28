«Салават Юлаев» дома обыграл «Металлург», 3 шайбы у уфимцев забросило звено Кадейкина

«Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Владимир Жарков, который забил гол и отдал две результативные передачи. Два очка в составе победителей набрал Александр Кадейкин (1+1). Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 31 бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртая победа уфимского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 3 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» 30 декабря в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».
- 28 декабря 2020
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