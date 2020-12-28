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«Салават Юлаев» дома обыграл «Металлург», 3 шайбы у уфимцев забросило звено Кадейкина

«Салават Юлаев» дома обыграл «Металлург», 3 шайбы у уфимцев забросило звено Кадейкина
Хоккей / КХЛ 0
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«Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Владимир Жарков, который забил гол и отдал две результативные передачи. Два очка в составе победителей набрал Александр Кадейкин (1+1). Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 31 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртая победа уфимского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 3 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» 30 декабря в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Плэтт (Жарков, Кадейкин) – 01:26' (5x5)   2:0 Науменков (Гранлунд, Хартикайнен) – 07:21' (5x5)   2:1 Чибисов (Плотников) – 14:01' (5x5)   2:2 Потехин (Неколенко) – 37:36' (5x5)   3:2 Жарков (Лисовец) – 45:54' (5x5)   4:2 Кадейкин (Жарков) – 57:28' (5x5)
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