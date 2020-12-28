Гатиятулин – об удалении Евенко: арбитры сказали, что нельзя поправлять экипировку на льду

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:5).

«Непростой матч, начали неплохо, но допустили ошибки, за которые нас наказали. Затем удалось переломить игру, но, опять же, ошибки… Как арбитры объяснили удаление Евенко? Сказали, что нельзя поправлять экипировку на льду, чтобы перчатки лежали. Комментировать ничего не буду здесь.

Да, защитники увлекались сегодня, от этого получали контратаки. Возможно, сказалась усталость, всё-таки четвёртая игра на выезде, эмоции перехлёстывали. Сколько пропустит Калинин? Возможно, к следующей игре будет готов, врачи делают всё для этого.

Насколько Майоров вписывается в концепцию «Трактора»? Поймём по играм, мы получили на него определённые характеристики, посмотрим», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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