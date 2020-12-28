Секач: я буду очень доволен, если сыграю в одном звене с Ковальчуком

Нападающий «Авангарда» Иржи Секач прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).
«Мы как будто расслабляемся немного, ведя в счёте, всё усложняем сами. Но сегодня удалось довести дело до победы. У меня удачная серия? Я готовился всё это время, как обычно, просто дождался, пока придёт отдача. Мои голы сегодня? Я в каждом отрезке хочу сделать полезное для команды, сегодня вот получилось.
Ковальчук? Я не знаком с ним, но, конечно, если я буду играть с ним в одном звене, это будет отлично, я буду очень доволен», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 30 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» 6 января в Челябинске — со столичным «Спартаком».
- 28 декабря 2020
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