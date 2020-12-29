Рэймонд — о травме: ничего не чувствовал ни головой, ни шеей, хотя дело было в спине

Нападающий молодёжной сборной Швеции Лукас Рэймонд после победы в матче с командой Австрии (4:0) на чемпионате мира 2021 года по хоккею рассказал о травме, полученной во втором периоде встречи.
«Я видел момент моей травмы на повторе. Думаю, что со стороны всё выглядело страшнее, чем было на самом деле. Я ничего не чувствовал ни головой, ни шеей, хотя дело было в спине. Всё могло быть намного хуже, но обошлось. Я и сам немного испугался, но потом понял, что всё в порядке. Спина немного болела, врач меня быстро обследовал, чтобы не рисковать», — сказал после матча Рэймонд.
Эта победа стала для Швеции 54-й подряд на групповых этапах турнира. В последний раз шведская сборная проигрывала в группе молодёжного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ).
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