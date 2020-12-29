Голкипер Вранешиц отразил 119 бросков за два матча на МЧМ-2021. Впереди встреча с Россией

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными Австрии и Швеции, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:0.

В составе шведов отличились Ноэль Гунлер (дубль), Виктор Сёдерстрём и Лукас Рэймонд. Голкипер «тре кунур» Хуго Альнефельт оформил шат-аут, отразив все шесть бросков. В то же время в створ ворот вратаря австрийцев Себастьяна Вранешица было нанесено 65 бросков. Австрийский голкипер с огромным отрывом лидирует по количеству отражённых бросков на этом турнире. За два матча Вранешиц отразил 119 бросков из 133.

В следующем матче шведы сыграют с Россией (31 декабря, начало матча – в 5:30 мск), австрийцы же встретятся с подопечными Игоря Ларионова на день раньше – 30 декабря (начало матча – в 5:30 мск)