Вадим Шипачёв вышел на второе место в истории московского «Динамо» по очкам в КХЛ

Вчера, 28 декабря, московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Главным героем встречи стал капитан бело-голубых Вадим Шипачёв, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Благодаря этому Шипачёв вышел на второе место в истории московского «Динамо» по очкам в КХЛ. В активе 33-летнего форварда стало 195 очков, которые он набрал в 177 матчах. Вадим превзошёл результат Константина Горовикова, на счету которого 194 очка в 407 матчах.

На данный момент первое место удерживает за собой Денис Кокарев, набравший 196 очков в 422 матчах. Вадим отстаёт от результата Кокарева на одно результативное действие.