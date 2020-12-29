Аккаунт минского «Динамо» в «Инстаграме» был удалён. Вчера клуб шутил над Разиным
Аккаунт минского «Динамо» в «Инстаграме» был удалён. Пока не известно, была ли удалена страница администрацией социальной сети, или аккаунт был взломан.
При попытке посетить страницу соцсеть выдаёт такое сообщение: «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».
Вероятно, это может быть связано с конфликтом минского клуба с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным. Вчера, 28 декабря, пресс-служба «Динамо» опубликовала несколько постов в ответ Разину, который ранее призвал подарить минчанам место в плей-офф.
Фото: www.instagram.com/hcdinamoby
Одной из причин, почему могут заблокировать аккаунт в «Инстаграме», является большое количество жалоб на контент страницы.
Разин: подарите «Динамо» Минск место в плей-офф, а «Северсталь» побьётся в честной борьбе
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