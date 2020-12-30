Канарейкин — о матче со сборной Швеции: право на ошибку есть, но она нежелательна

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Австрии (7:1).
«Решающая игра будет завтра. На матч против Австрии ребята вышли настроенными, но напряжение на их лицах было видно. Эта игра была важной и распределяющей в турнирной таблице. Победили, молодцы, готовимся к матчу со Швецией.
Думаю, со шведами будет другая игра. Будет присутствовать дополнительная мотивация, соперник конкурентноспособный. Надо приложить все усилия. Матч со сборной Швеции будет приближен к плей-офф. Если даже сборная проиграет, то никто за это не расстреляет. Есть право на ошибку, но она нежелательна. К решающим играм команда должна подходить на пике формы», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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