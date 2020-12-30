Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канарейкин — о матче со сборной Швеции: право на ошибку есть, но она нежелательна

Канарейкин — о матче со сборной Швеции: право на ошибку есть, но она нежелательна
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Австрии (7:1).

«Решающая игра будет завтра. На матч против Австрии ребята вышли настроенными, но напряжение на их лицах было видно. Эта игра была важной и распределяющей в турнирной таблице. Победили, молодцы, готовимся к матчу со Швецией.

Думаю, со шведами будет другая игра. Будет присутствовать дополнительная мотивация, соперник конкурентноспособный. Надо приложить все усилия. Матч со сборной Швеции будет приближен к плей-офф. Если даже сборная проиграет, то никто за это не расстреляет. Есть право на ошибку, но она нежелательна. К решающим играм команда должна подходить на пике формы», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов». Что сказал Ларионов об игре России
Наша команда не пощадила австрийцев. Но главные матчи на МЧМ ещё впереди.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020