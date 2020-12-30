Наша команда не пощадила австрийцев. Но главные матчи на МЧМ ещё впереди.

«Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов». Что сказал Ларионов об игре России

Сборная России со счётом 7:1 переиграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. На вопросы журналистов сразу после игры ответил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

Один из лидеров сборной России получил травму. Чинахов влетел в борт после фола австрийца Егор ушёл со льда, не опираясь на правую ногу. Всё выглядит очень плохо.

— Что с Егором Чинаховым?

— Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче. Повторюсь, ситуация непонятная. Не дам точного ответа. Ближе к ночи будем понимать, будет ли он участвовать в следующем матче.

— Тройка Афанасьев – Абрамов – Грицюк выглядела неплохо. А как она вам?

— Мише Абрамову было сложно войти в игру. Это чемпионат мира, нужно поймать игровой ритм. Судя по всему, ему это удалось. В третьем периоде эта тройка забила хорошие голы. Судя по всему, они сыграют со шведами. Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов.

— У нас много сильных нападающих, которые сильны индивидуально. Не кажется, что мало плеймейкеров?

— Плеймейкеры – непростое амплуа. У нас есть ребята, которые могут забить. У нас есть центральная линия и есть, кому отдать. Мы играем сильнейшим составом, от всех ждём максимальной игры. Ребята почувствовали уверенность и поняли, как забиваются голы.

Русские звёзды оттянулись на аутсайдере. Но наши умудрились проиграть Австрии целый период Уверенная победа сборной России перед важнейшей встречей со шведами, но подопечные Ларионова позволили австрийцам слишком многое.

— С Австрией отличилось только два звена…

— Сафонов, Башкиров, Спиридонов – это новое сочетание. У них было много моментов. Они не так далеко от того, чтобы забить гол. Я не переживаю, но эти ребята могут играть лучше. Все ребята внесли свой вклад, проводили время в зоне атаки. У нас каждое звено может решить исход матча. Следующий матч решает место в группе. Надеюсь, настанет черёд ребят, которые сегодня не забили.

— Есть какие-то вопросы к игрокам по сегодняшней игре?

— Даже по игре, которую ты выиграл, бывают вопросы. Была атака, в которой мы пропустили. Не хотим, чтобы был разрыв между защитниками и нападающими. В целом мы просим ребят играть в быстрый пас. Это даёт возможность поддерживать тем, создавать голевые моменты.

— Почему сегодня не играл Чайка?

— Мы ему дали возможность посмотреть игру сверху. Дали поиграть Бычкову, Шеховцову. Завтра Чайка будет в составе и сыграет большую роль в нашей команде.