Емелин вывел «Авангард» на матч с «Куньлунем» с нашивкой капитана. Ковальчук — ассистент
«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».
Капитаном «ястребов» в этом матче стал Алексей Емелин. Нападающий Илья Ковальчук — ассистент. Вторым ассистентом стал форвард Иржи Секач.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
- Береглазов — Чистяков, Якупов — Зернов — Буше;
- Соловьёв — Гончаров, Ковальчук — Семёнов — Хохлачёв;
- Готовец — Комаров, Толчинский — Каблуков — Дедунов.
Место в воротах займёт Шимон Грубец. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.
Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильёй Ковальчуком.
Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»
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