Емелин вывел «Авангард» на матч с «Куньлунем» с нашивкой капитана. Ковальчук — ассистент

«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Капитаном «ястребов» в этом матче стал Алексей Емелин. Нападающий Илья Ковальчук — ассистент. Вторым ассистентом стал форвард Иржи Секач.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;

Береглазов — Чистяков, Якупов — Зернов — Буше;

Соловьёв — Гончаров, Ковальчук — Семёнов — Хохлачёв;

Готовец — Комаров, Толчинский — Каблуков — Дедунов.

Место в воротах займёт Шимон Грубец. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.



Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильёй Ковальчуком.