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Емелин вывел «Авангард» на матч с «Куньлунем» с нашивкой капитана. Ковальчук — ассистент

Емелин вывел «Авангард» на матч с «Куньлунем» с нашивкой капитана. Ковальчук — ассистент
Хоккей / КХЛ 0
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«Авангард» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Капитаном «ястребов» в этом матче стал Алексей Емелин. Нападающий Илья Ковальчук — ассистент. Вторым ассистентом стал форвард Иржи Секач.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
  • Береглазов — Чистяков, Якупов — Зернов — Буше;
  • Соловьёв — Гончаров, Ковальчук — Семёнов — Хохлачёв;
  • Готовец — Комаров, Толчинский — Каблуков — Дедунов.

Место в воротах займёт Шимон Грубец. Игорь Бобков начнёт встречу его сменщиком.

Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильёй Ковальчуком.

Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»
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