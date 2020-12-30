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Ковальчук забросил за «Авангард» в дебютном матче

Ковальчук забросил за «Авангард» в дебютном матче
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за омский «Авангард». Это произошло в дебютном матче для нападающего с китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Ястребы» к концу второго периода уступали китайской команде со счётом 1:2. На 35-й минуте игроки «Авангарда» смогли зайти в зону гостей, но потеряли шайбу. Защитник «Куньлуня» попытался сделать передачу на партнёра, но пас перехватил Илья Ковальчук. Российский нападающий подработал шайбу, сблизился с воротами и послал снаряд низом точно в ворота, сравняв счёт.

Это его первая шайба за «Авангард».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что Ковальчук заключил контракт с омичами 26 декабря. Соглашение подписано по схеме «1+1».

Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1»
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