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Скудра: «Динамо» сентябрь и октябрь провело в лазарете, это уничтожило наш сезон

Скудра: «Динамо» сентябрь и октябрь провело в лазарете, это уничтожило наш сезон
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (5:2),

«Хороший матч получился, голевой. Знали, что противник выйдет злым. Мы тоже злые. Хорошо, что реализация была на хорошем уровне, чего не хватало нам в предыдущих матчах. Мы были готовы сражаться до конца, играли, не боялись. Здорово отыграли в меньшинстве, бросались на шайбу. Всё это показало, какая у нас боевая команда. Дзиеркалс сделал „хет-трик Горди Хоу“, это редко происходит, стоит это отметить.

Что мне пожелать в 2021 году? Здоровья! Нам не хватило здоровья в этом сезоне, как бы банально это ни звучало. Мы сентябрь и октябрь провели в лазарете, это уничтожило наш сезон. Я хочу попросить здоровья. Чтобы мы могли закончить так, как мы играем последние месяц-полтора. Кроме здоровья, нам ничего не надо», — приводит слова Скудры «Р-Спорт»,

Рижское «Динамо» одержало шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Спартак»
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