Нападающий рижского «Динамо» Дзиеркалс оформил хет-трик Горди Хоу в матче со «Спартаком»

Нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Дзиеркалс оформил хет-трик Горди Хоу. Это произошло в матче с московским «Спартаком».
На 40-й минуте встречи Дзиеркалс подхватил шайбу и убежал в контратаку «два в один». Въехав в зону красно-белых, Мартиньш сделал передачу на Рихарда Букартса, который отправил шайбу в ворота. Таким образом, форвард отдал результативный пас.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 43-й минуте Дзиеркалс получил шайбу из-за ворот и мощно бросил, пробив Никиту Беспалова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Наконец, на последней минуте встречи Дзиеркалс подрался с форвардом «Спартака» Сергеем Широковым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 30 декабря 2020
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