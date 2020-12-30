Хартли: у «Авангарда» нет четырёх игроков, это создаёт проблемы в обороне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (3:4 Б).



«Снова тяжёлая концовка выдалась. В матче были хорошие шансы, но мелкие ошибки привели к тому, что соперник нам забросил. У нас есть два дня, чтобы перестроиться и настроиться на выездную серию.



«Авангард» снова упустил преимущество в счёте? У нас на данный момент не хватает четырёх игроков, которых можно назвать одними из лучших в нашей команде. Шарипзянов, Покка, Потапов, Стась. Это создаёт проблемы в обороне.



Что с Толчинским? Он устал, действительно очень устал. Это игрок с небольшими габаритами, и он уже сыграл столько, сколько раньше не играл в КХЛ. Он подходил ко мне, говорил, что истощён и ему просто надо отдохнуть.



Очередная невнятная игра в овертайме? Как я уже говорил ранее, у нас есть проблемы в обороне. Мы лишь в одном матче выиграли в овертайме, но в расстановке «3 на 3» главное — это не системность, а талант и желание хоккеистов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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