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Хартли: у «Авангарда» нет четырёх игроков, это создаёт проблемы в обороне

Хартли: у «Авангарда» нет четырёх игроков, это создаёт проблемы в обороне
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (3:4 Б).

«Снова тяжёлая концовка выдалась. В матче были хорошие шансы, но мелкие ошибки привели к тому, что соперник нам забросил. У нас есть два дня, чтобы перестроиться и настроиться на выездную серию.

«Авангард» снова упустил преимущество в счёте? У нас на данный момент не хватает четырёх игроков, которых можно назвать одними из лучших в нашей команде. Шарипзянов, Покка, Потапов, Стась. Это создаёт проблемы в обороне.

Что с Толчинским? Он устал, действительно очень устал. Это игрок с небольшими габаритами, и он уже сыграл столько, сколько раньше не играл в КХЛ. Он подходил ко мне, говорил, что истощён и ему просто надо отдохнуть.

Очередная невнятная игра в овертайме? Как я уже говорил ранее, у нас есть проблемы в обороне. Мы лишь в одном матче выиграли в овертайме, но в расстановке «3 на 3» главное — это не системность, а талант и желание хоккеистов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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