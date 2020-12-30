Чайка — о ЧМ без зрителей: в Канаде, уверен, на любой матч приходило бы по 20 тысяч

Защитник Даниил Чайка рассказал о жизни в «пузыре» в Эдмонтоне.
«Сложно ли в «пузыре» и без соцсетей? Нормально. Каждый день тренировка, утром раскатка, вечером матч. Нет такого, что ты по 10 часов сидишь в номере. Гуляем с пацанами, дышим свежим воздухом. Есть шашки, шахматы, настольный теннис.
Тяжело ли в моральном отношении жить в «пузыре»? Не сказал бы, что тяжело. Если бы жил один, то тогда конечно. А так, здесь много народу, в том числе и из других сборных. Ну и, конечно, свои ребята. Да, есть определённый дискомфорт от таких условий, но турнир короткий, важно концентрироваться именно на матчах.
Угнетают ли пустые трибуны? Не так уж и тяжело. Конечно, с болельщиками лучше. Здесь, в Канаде, уверен, на любую встречу приходило бы по 20 тысяч зрителей. Но такова сейчас ситуация в мире, ничего не поделаешь. Мы уже на Кубке Карьяла играли без зрителей, поэтому привыкли. Нам не в диковинку, стараемся концентрироваться на льду, на трибуны не смотрим», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 30 декабря 2020
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