Ларионов: у сборной России нет претензий к судейству. Вопрос в эмоциональном настрое

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после победы в матче с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2021 года поделился мнением о судейских решениях.
«В нашем штабе нет претензий к судейству. Все ошибаются. Игроки, судьи. Вопрос в эмоциональном настрое. Эмоциональная игра, эмоции перехлёстывали. Мы предупреждали, что терпение и дисциплина – главные компоненты успеха. Архисложно играть с сильными командами столько времени в меньшинстве.
Мы обратили на это внимание в перерыве. Это будет уроком, мы много раз получали в таких матчах необоснованные удаления. У молодых ребят происходят такие вещи. Объясним им, что у нас нет времени для таких моментов, мы не имеем права удаляться. Особенно, когда вдали от чужих ворот и личные обиды", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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