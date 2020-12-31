Ларионов — об игре Амирова и Подколзина: был разговор, и не только с ними

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал прогресс в игре нападающих Родиона Амирова и Василия Подколзина.

«Был разговор, и не только с ними. Ребята поняли, насколько важна их роль в команде. Матч с Австрией добавил им уверенности. Это важный элемент для любого форварда. Мы знаем, что у нас все ребята могут повлиять на результат. Рад, что лидеры сыграли ключевую роль сегодня. Вся команда провела мужской матч, требовавший характера, мужества, терпения.

Чайка? Он сегодня не так много играл. Это было решение по ходу матча. Нужно было слегка упросить. Но нет сомнений, что он нам поможет в трёх матчах, которые мы ещё планируем сыграть на чемпионате мира", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.