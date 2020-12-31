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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Вчера, 30 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В шестой игровой день было сыграно три матча.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборная Финляндии U20 — сборная Словакии U20 — 6:0

Героем встречи стал нападающий Антон Лунделль, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка на счету Рони Хирвонена (0+2), Самуэля Хелениуса (2+0), Беньямина Корхонена (0+2) и Топи Ниемеля (1+1). Шат-аут оформил голкипер финской сборной Кари Пииройнен.

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
6 : 0
Словакия U20
1:0 Лунделль (Симонтайваль, Хирвонен) – 08:57' (5x5)   2:0 Ниемеля (Лунделль) – 26:09' (5x5)   3:0 Симонтайваль (Лунделль, Ниемеля) – 28:35' (5x5)   4:0 Хатакка (Хирвонен) – 46:10' (5x5)   5:0 Хелениус (Корхонен, Петман) – 47:27' (5x5)   6:0 Хелениус (Корхонен) – 53:49' (5x5)

Сборная Швейцарии U20 — сборная Германии U20 — 4:5

В составе победителей хет-трик оформил Джон Петерка и дублем отличился Тим Штюрцле. За сборную Швейцарии забили Ноа Делемон, Ронни Делер, Ноа Майер и Симон Кнак. Все свои голы швейцарцы провели в третьем периоде.

U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
4 : 5
Германия U20
0:1 Петерка (Штюцле, Элиас) – 04:38' (5x5)   0:2 Штюцле (Элиас, Петерка) – 09:08' (5x5)   0:3 Петерка (Штюцле, Альберг) – 17:16' (5x3)   0:4 Штюцле (Петерка) – 33:19' (5x4)   1:4 Делемон (Алленшпах, Каноника) – 49:59' (5x5)   2:4 Делер – 50:55' (5x5)   2:5 Петерка (Штюцле) – 57:39' (en)   3:5 Майер (Алленшпах) – 58:14' (6x4)   4:5 Кнак (Майер, Барагано) – 59:36' (6x4)

Сборная России U20 — сборная Швеции U20 — 4:3 ОТ

В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5)   1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5)   2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4)   2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5)   3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4)   3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5)   4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)
«Мы не играли грязно. А удаления не были очевидными». Что сказали наши и шведы после матча
И сборной России всё равно, на кого выходить в следующем раунде.
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