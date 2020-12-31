Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Вчера, 30 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В шестой игровой день было сыграно три матча.

Сборная Финляндии U20 — сборная Словакии U20 — 6:0

Героем встречи стал нападающий Антон Лунделль, набравший 3 (1+2) очка. По 2 очка на счету Рони Хирвонена (0+2), Самуэля Хелениуса (2+0), Беньямина Корхонена (0+2) и Топи Ниемеля (1+1). Шат-аут оформил голкипер финской сборной Кари Пииройнен.

Сборная Швейцарии U20 — сборная Германии U20 — 4:5

В составе победителей хет-трик оформил Джон Петерка и дублем отличился Тим Штюрцле. За сборную Швейцарии забили Ноа Делемон, Ронни Делер, Ноа Майер и Симон Кнак. Все свои голы швейцарцы провели в третьем периоде.

Сборная России U20 — сборная Швеции U20 — 4:3 ОТ

В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.