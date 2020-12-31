Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В седьмой день турнира будет сыграно три встречи. Сборная Швеции закроет программу игрового дня встречей с командой США.
22:00 (мск). Чехия U20 – Австрия U20;
02:00. Канада U20 – Финляндия U20;
05:30. Швеция U20 – США U20;
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
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