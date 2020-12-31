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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 31 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 31 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 31 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В седьмой день турнира будет сыграно три встречи. Сборная Швеции закроет программу игрового дня встречей с командой США.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею

22:00 (мск). Чехия U20 – Австрия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Австрия U20

02:00. Канада U20 – Финляндия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20

05:30. Швеция U20 – США U20;

U20 ЧМ-2021. Группа B
01 января 2021, пятница. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.

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