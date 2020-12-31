Фёдоров: у ЦСКА простая политика — быть чемпионами. У нас созданы лучшие условия

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как «армейскому» клубу удаётся подготавливать игроков для возвращения в Национальную хоккейную лигу.
«Примеры правильные, и я скажу, что у ЦСКА простая политика — быть чемпионами, быть первыми в этом виде спорта. Мы рады, что у нас получается дать ребятам ещё больше хороших навыков, чтобы они опять вернулись к своей мечте.
Хотите играть в НХЛ — пожалуйста. Миша Григоренко подписал контракт с «Коламбусом», Никита Нестеров — с «Калгари». Я считаю, они выходят на топ-уровень благодаря нашему тренерскому штабу, упорности самих хоккеистов, что они выдерживают нагрузку и давление. ЦСКА играет на задачу, и у нас каждый матч должен быть победным.
Почему? Да потому, что у нас собраны лучшие ребята, созданы лучшие условия. Хозяин команды делает абсолютно всё, даже больше. А карьера хоккеиста не такая длинная, чтобы что-то рассусоливать. 10-15 сезонов пролетят как миг. Это я сужу по своему опыту.
Что не получилось у Науменкова и Голдобина? По Мише — клуб решил провести обмен с «Салаватом Юлаевым». Науменков прошёл очень хорошую школу, стал чемпионом КХЛ. Думаю, что трейд получился равноправным, ведь ЦСКА получил Никиту Сошникова.
А вот у Коли не сложился адаптационный период после переезда из Северной Америки. Тем более в одном из матчей он получил серьёзную травму. И что тут ещё скажешь? При этом я уверен, что Голдобин хотел и старался. Тренерский штаб терпел, давал ему шансы из игры в игру. Но что-то не сложилось», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».
- 31 декабря 2020
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