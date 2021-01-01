Голкипер Вранешиц отразил 173 броска за три матча на МЧМ-2021 при 21 пропущенной шайбе

Сборная Чехии обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Карела Млейнека, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху чешские хоккеисты стали последним четвертьфиналистом МЧМ-2021.

В створ ворот вратаря австрийцев Себастьяна Вранешица был нанесён 61 бросок, из которых он отразил 54. Австрийский голкипер с огромным отрывом лидирует по количеству отражённых бросков на этом турнире. За три матча Вранешиц отразил 173 бросков из 194.

Сборная Австрии заняла последнее место в группе B, но сохранила место в элитном дивизионе на следующий год благодаря системе проведения мирового первенства в этом году.