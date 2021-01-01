Стало известно время начала матча Россия — Германия на МЧМ-2021

Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

После завершения матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место, и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A. Матч состоится 2 января, начало встречи – в 20:00 мск.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.