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Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2021

Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

Турнирная таблица МЧМ-2021

После завершения матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место, и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.

Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:
США (1B) – Словакия (4A);
Россия (2B) – Германия (3A);
Канада (1A) – Чехия (4B);
Финляндия (2A) – Швеция (3B);

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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