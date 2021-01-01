Участие Егора Чинахова в матче со сборной Германии находится под вопросом

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал кадровые изменения на четвертьфинальный матч с командой Германии.



«Абрамов дисквалифицирован, Чинахов пока под вопросом. У нас есть время до вечера, вечером будет командное собрание, объявим состав на матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, что ранее дисциплинарный комитет ИИХФ отстранил нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова. Он дисквалифицирован на один матч за подсечку коньком. Таким образом, Абрамов пропустит четвертьфинальную встречу со сборной Германии.



Нападающий Егор Чинахов получил травму в первом периоде матча со сборной Австрии в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова.

Нападающий молодёжной сборной России Чинахов получил травму в матче с командой Австрии