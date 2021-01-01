Ларионов: манера игры Аскарова меня не пугает. Он готов сыграть в свой лучший хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов сообщил, что Ярослав Аскаров сыграет в воротах команды в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со сборной Германии.

«Ярик вышел на лёд пораньше, с вратарями занимались Абрамов, Чинахов и Чайка. Он получил необходимую разминку, настроен хорошо. Не спрашивал, как он работает по «Зуму» с тренером вратарей Давыдовым, общаюсь с ним напрямую. Он находится в хорошем расположении духа и готов отыграть свой лучший хоккей в грядущих матчах.

Полностью доверяю Ярославу, он профессионал. Не хочется что-то менять, он играет третьего защитника. Я не специалист по вратарям, но этот парень профессионал и современный вратарь, его манера игры меня не пугает. Не могу забрать вещи, которые характерны для молодого пацана, которому всего 18 лет. Он растёт, развивается. Он будет понимать, когда ему можно выходить из ворот, а когда нельзя. Это его решение, он не будет это делать просто так, он облегчает работу защитников. Желаю ему твёрдости духа и без паники делать свою работу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.