Один из лидеров сборной Канады Ньюхук должен продолжить выступление на МЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады U20 Андре Туриньи сообщил, что нападающий команды Алекс Ньюхук должен продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира-2021, сообщает обозреватель The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что Ньюхук должен вернуться со дня на день. Ничего долгосрочного. Решение о том, примет ли Ньюхук участие в четвертьфинальном матче со сборной Чехии, будет принято завтра, 2 января.
Напомним, что канадский нападающий получил травму в победной встрече со сборной Финляндии, которая состоялась 1 января.
Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).
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