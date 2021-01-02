Николишин: нет пределов совершенству — сборной России надо прибавлять во всех линиях

Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Германии на молодёжном чемпионате мира.

«Насколько опасны лидеры сборной Германии для России, покажет четвертьфинал, но то, что первое звено очень результативно и забивает в каждом матче, говорит о многом. Другое дело, что наша команда играет достаточно хорошо и прибавляет с каждым матчем. Но недооценивать немцев ни в коем случае нельзя — ни Штюцле с Петеркой, ни остальных хоккеистов. Сейчас начинаются игры на вылет, и тут цена ошибки многократно возрастает.

Нет пределов совершенству — нам надо прибавлять во всех линиях. У нас немного хромала дисциплина, было много удалений, в том числе в последнем матче со Швецией, – здесь надо улучшать работу. Радует, что хорошо сыграли в этой встрече в большинстве, реализовав его три раза. Но в равных составах надо больше создавать моментов и забивать.

Плюс в игре со Швецией очень хорошо выступило первое звено. Наконец-то ребята стали забивать, создавать моменты. В общем, делать то, что необходимо. Прибавил Василий Подколзин, который стал больше навязывать борьбу сопернику, лезть на пятак. Марат Хуснутдинов и так весь турнир выглядит достаточно ярко. А тут со шведами ещё и Родион Амиров впервые на этом МЧМ забил. Если ребята продолжат так играть и ещё прибавят, они могут претендовать на многое», — приводят слова Николишина «Известия».