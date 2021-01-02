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Защитник Александр Логинов продолжит карьеру в румынской «Чиксереде»

Защитник Александр Логинов продолжит карьеру в румынской «Чиксереде»
Хоккей / Прочие турниры 0

Российский защитник Александр Логинов продолжит карьеру в «Чиксереде», сообщает Jegkorongblog.hu. Ранее 33-летний хоккеист расторг контракт с «Нефтехимиком» по взаимному согласию сторон.

За «волков» 33-летний защитник провёл в регулярном чемпионате КХЛ 23 матча и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–14».

В минувшем сезоне Логинов выступал за «Сибирь» и был капитаном новосибирской команды. В 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр забросил две шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «–5». В пяти матчах плей-офф российский защитник отметился одной голевой передачей.

Александр пополнил состав «Сибири» летом 2018 года. За карьеру в КХЛ Логинов защищал также цвета «Торпедо», «Автомобилиста», «Амура» и «Салавата Юлаева».

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Логиновым
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