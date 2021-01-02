Хартли: каждая игра сейчас определяющая, «Авангарду» нужно быть готовым

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Полезный перерыв. Календарь сейчас тяжёлый, потолок зарплат обеспечил баланс сил между командами. Многие клубы, начавшие сезон неважно, сейчас играют гораздо лучше. Думаю, последние 20 матчей регулярки будут крайне увлекательными. И у нас сейчас ситуация такая же, как у любой другой команды: каждая игра определяющая, нужно быть готовыми.

Начинаем важную двухматчевую выездную серию. Сегодня провели хорошую тренировку после двухдневного перерыва. Все с радостью вернулись на лёд», — сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу «Авангарда».

Завтра, 3 января, «Авангард» в столице Беларуси встречается с минским «Динамо». Начало встречи — в 17:10 мск.