Михаил Бердин приглашён в тренировочный лагерь «Виннипега»

Голкипер Михаил Бердин приглашён в тренировочный лагерь «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте клуба.



Напомним, 22-летний российский вратарь заключил новое 2-летнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.



Кроме Бердина в тренировочном лагере «Джетс» россиян больше не будет.



Россиянин провёл за санкт-петербургский СКА в этом сезоне КХЛ 14 матчей, отразив 91,2% броска при коэффициенте надёжности 2,51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.



Ранее СКА обменял права на Бердина в ХК «Сочи», который ведёт переговоры с «Виннипегом» об аренде вратаря.

Бердин: благодарен СКА и Сочи, теперь новый вызов – «Виннипег». Вылетаю в Канаду